Résultat des législatives 2024 à Grenade : les premiers chiffres du 2e tour

À Grenade, l'une des clés de ces législatives est indéniablement l'ampleur de la participation. Dans la commune, dimanche, 27,35% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des législatives 2024. Au second tour de la dernière présidentielle, 22,57% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,93% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,57% au premier tour et 52,16% au second tour.

17:29 - Dynamique électorale à Grenade : une analyse socio-démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Grenade émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 961 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 724 entreprises, Grenade est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,77% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,66% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 407 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 338 euros par an, la commune vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Grenade démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.