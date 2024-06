Résultat des législatives à Aureil : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 34,08% dans la moyenne nationale pour le RN à Aureil au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Aureil, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 34,08% des votes devant Raphaël Glucksmann à 18,25% et Valérie Hayer à 10,8%. Ce sont ainsi 183 habitants qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Aureil avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Aureil lors du premier tour de la présidentielle avec 25,68%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,53%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,97% et 5,14% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 45,78% contre 54,22%.

12:32 - Damien Maudet (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Aureil Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Aureil en 2022, lors des élections du Parlement, avec 22,75% au premier tour, contre 37,33% pour Damien Maudet (LFI-PS-PC-EELV), Aureil étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Damien Maudet (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - Aureil : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues d'Aureil, les élections sont en cours. Avec ses 1 019 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 45 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 331 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (88,77%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 39,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 50,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 612,04 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Aureil, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives démarrent à Aureil : quel sera le taux de participation ? L'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Aureil. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 60,0% au premier tour et seulement 58,95% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Aureil ? Pour comparer, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives. Au second tour de l'élection présidentielle, 81,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre une participation de 84,24% au premier tour, ce qui représentait 727 personnes.