19:36 - Les électeurs de la Nupes scrutés La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une part. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,5% à Auxon. Mais on peut en revanche évaluer un score de 13% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (3,23%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,76%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,76%). Le jour du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 15% des suffrages dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,43% pour Yannick Jadot, 1,5% pour Fabien Roussel et 2,06% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Auxon Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des tendances émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 38% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance de Bardella à Auxon au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 184 votants d'Auxon ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 53,96% des voix face à François-Xavier Bellamy à 8,8% et Raphaël Glucksmann à 8,5%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Auxon lors de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est sans doute la principale clé pour jauger une tendance politique locale. La communauté électorale d'Auxon avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022. La numéro 1 du parti d'extrême droite l'emportait avec 39,25% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,25% et 15,33% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,85% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 64,23%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Auxon ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Auxon, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 30,29% des votants ayant choisi son binôme, contre 35,59% pour Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (59,46%). Valérie Bazin-Malgras conservait donc son avance sur place.

11:02 - Auxon : démographie, élections et stratégies politiques Comment les électeurs d'Auxon peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,13% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 37 hab par km² et 43,56% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (23,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 346 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,03%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,76%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Auxon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,34% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Auxon : la mobilisation des habitants aux élections législatives L'un des critères principaux des législatives sera indéniablement le taux d'abstention à Auxon (10130). Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,51% au premier tour. Au second tour, 46,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau national, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,45% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. La participation était de 79,88% au premier tour, ce qui représentait 548 personnes.