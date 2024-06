En direct

19:40 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Aviron fait envie Une autre question qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,94% des voix dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 18,39% à Aviron. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 28% sur place.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Aviron en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Aviron aux européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Aviron, avec 33,33% des votes exprimés, soit 174 voix dans la ville, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 18,39%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 16,67%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Aviron lors de la dernière présidentielle Aviron avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,5%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 36,54% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,32% et 6,97% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 32,97% contre 67,03%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce soir à Aviron ? En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Aviron, grattant 17,97% des votes sur place, contre 38,81% pour Fabien Gouttefarde (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 36,18% contre 63,82% pour les vainqueurs. Fabien Gouttefarde conservait donc son avance sur place.

11:02 - Aviron : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Aviron mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des législatives. Dans la localité, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,99% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,09%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,47%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,24%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,02% à Aviron, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les législatives sont lancées à Aviron : scrutin en cours Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 910 personnes en âge de participer à une élection à Aviron avaient pris part au scrutin (soit 59,45%), à comparer avec une participation de 57,79% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,97% au premier tour et seulement 54,9% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 79,53% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 81,18% au premier tour, c'est-à-dire 729 personnes.