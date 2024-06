Résultat des législatives à Avon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Avon, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 17,71% à Avon. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 11,23% de Manon Aubry (LFI), les 8,3% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,35% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant autour des 37% sur place. Lors du premier tour des élections des députés à Avon, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 31,11% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Avon ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si dans l'Hexagone, les sondages d'intentions de vote prévoient une évolution du Rassemblement national à environ quinze points aux législative 2024 par rapport à son résultat des précédentes législatives (ce qui amènerait théoriquement le parti de Jordan Bardella à près de 30% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:31 - La liste Bardella à 20,73% à Avon il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est révélateur. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Avon, avec 20,73% des électeurs devant celle de Raphaël Glucksmann avec 17,71%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 14,7%.

14:32 - Avon avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 16,09% contre 27,02% pour Emmanuel Macron et 26,71% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 66,59% contre 33,41% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - À Avon, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent clé au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Avon il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 12,55% au premier tour, contre 31,11% pour Marie-Pierre Molina (Nupes), Avon étant partie intégrante de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Frédéric Valletoux (LREM) au sommet localement.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Avon : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Avon fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,11% de cadres pour 13 660 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 992 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (31,52%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 1 850 résidents étrangers, soit 13,66% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,94%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2757,81 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Avon, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Avon Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Avon (77210), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,48% au premier tour. Au second tour, 51,03% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Avon ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 569 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,41% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 29,32% au second tour. Les jeunes expriment fréquemment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?