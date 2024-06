En direct

19:41 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait cumulé 12,76% à Bailleau-Armenonville pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 5,27% de Manon Aubry (LFI), les 6,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,87% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Bailleau-Armenonville, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 19,96% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Bailleau-Armenonville Alors que déduire de cette masse de données ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible que le RN arrive pas loin des 30% ou plus à Bailleau-Armenonville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Bailleau-Armenonville le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Bailleau-Armenonville. Ladite liste attirait 34,35% des votes, soit 202 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 14,63% et Raphaël Glucksmann à 12,76%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Bailleau-Armenonville ? Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,51% contre 27,79% pour Emmanuel Macron. Bailleau-Armenonville n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,33% et 7,91% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 46,36% contre 53,64%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Bailleau-Armenonville, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 21,96% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 33,03% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 58,96%. Guillaume Kasbarian remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Bailleau-Armenonville : tour d'horizon démographique La démographie et la situation socio-économique de Bailleau-Armenonville façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 80 habitants par km² et 50,54% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 10,37% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 560 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,3%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,46%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bailleau-Armenonville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,85% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Bailleau-Armenonville : l'abstention en question Le niveau d'abstention constituera un facteur clé de ces législatives 2024 à Bailleau-Armenonville (28320). Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,72% au premier tour et seulement 45,97% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bailleau-Armenonville ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,53% des personnes habilitées à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 77,08% au second tour, soit 851 personnes. L'inflation dans le pays qui grève le budget des foyers français serait par exemple en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Bailleau-Armenonville.