Résultat des législatives à Bainville-sur-Madon : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Bainville-sur-Madon, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 22,03% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 45,30% pour Dominique Potier (Divers gauche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers gauche (69,69%). Dominique Potier remportait donc ce scrutin sur place.

Dans les rues de Bainville-sur-Madon, les élections sont en cours. Avec ses 1 448 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 59 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 727 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,52%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 33,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 47,3% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 65,99 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Bainville-sur-Madon écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Bainville-sur-Madon

L'observation des élections antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Début juin, pendant les élections européennes, 45,35% des électeurs de Bainville-sur-Madon (Meurthe-et-Moselle) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 47% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,88% au premier tour et seulement 56% au second tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.