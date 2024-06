En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Bar-sur-Seine pour ces législatives 2024 ? La Nupes étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a glané 8,51% à Bar-sur-Seine. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,06% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,6% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 16% sur place. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bar-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 15,53% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a vivement avancé à Bar-sur-Seine Difficile de résumer clairement cette masse de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,65% pour la liste de Jordan Bardella à Bar-sur-Seine au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est très parlant. Le 9 juin en effet, à Bar-sur-Seine, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, avec 43,65% des voix face à Valérie Hayer à 14,8% et François-Xavier Bellamy à 8,63%. Dans le détail, 354 votants se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Bar-sur-Seine en 2022 ? C'est probablement le choix du président de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Bar-sur-Seine s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste terminait avec 36,45% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,16% et 15,35% des voix. Bar-sur-Seine n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 7,29% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est également la leader du parti d'extrême droite qui se plaçait en tête à Bar-sur-Seine avec 52,89%, devant Emmanuel Macron à 47,11%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Bar-sur-Seine ? Aux législatives en 2022 à Bar-sur-Seine, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 24,12% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 34,47% pour Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 60,98%. Valérie Bazin-Malgras remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Bar-sur-Seine : une analyse socio-démographique Les données démographiques et socio-économiques de Bar-sur-Seine révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 110 habitants par km² et un taux de chômage de 18,95%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 547 €/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,17%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (16,73%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bar-sur-Seine mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 49,28% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Bar-sur-Seine : retour sur l'abstention aux dernières législatives Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Début juin, au moment des européennes, sur les 1 736 inscrits sur les listes électorales à Bar-sur-Seine, 47,93% étaient allés voter. Le taux de participation était de 48,38% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,59% au premier tour et seulement 43,55% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Bar-sur-Seine ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 69,73% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 67,08% au premier tour, soit 1 188 personnes.