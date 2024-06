Résultat des législatives à Barbaste : l'élection 2024 en direct

Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif livre des enseignements clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Barbaste. On retrouvait en effet Sébastien Delbosq devant ses concurrents au premier tour, avec 31,69% dans la cité, partie intégrante de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 57,30%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,70%.

11:02 - Les données démographiques de Barbaste révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Barbaste mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Dans la ville, 13,99% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 33,38% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (45,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 626 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,36%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (14,86%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 30,2%, comme à Barbaste, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.