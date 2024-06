Résultat des législatives à Barenton : l'élection 2024 en direct

11:02 - Barenton : démographie, élections et perspectives d'avenir

À Barenton, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 23% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,72%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (64,13%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Avec ses 10,32% d'agriculteurs pour 1 171 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (13,07%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,51%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Barenton mettent en avant une diversité de qualifications, avec 50,88% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.