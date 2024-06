Résultat des législatives à Baugé-en-Anjou : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, pourrait en attirer une partie. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 11,66% à Baugé-en-Anjou. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (6,03%), Marie Toussaint (5,2%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (2,24%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 24% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Baugé-en-Anjou, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,77% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Baugé-en-Anjou Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,5% pour la liste de Jordan Bardella à Baugé-en-Anjou début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 1571 votants de Baugé-en-Anjou se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, glanait 35,5% des voix devant Valérie Hayer à 14,98% et Raphaël Glucksmann à 11,66%.

14:32 - 29,42% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Baugé-en-Anjou La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Baugé-en-Anjou avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,8%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 29,42% des suffrages. Baugé-en-Anjou n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 17,05% et 5,67% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 44,64% contre 55,36%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Baugé-en-Anjou ? Le résultat du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections législatives 2024. Avec 20,47% à Baugé-en-Anjou, le RN avait été devancé par les 28,05% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Les Républicains (60,99% contre 39,01% pour le RN). Anne-Laure Blin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Baugé-en-Anjou : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Baugé-en-Anjou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,42%. De plus, le taux de ménages propriétaires (68,7%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,7%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 4 267 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,89%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,06%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Baugé-en-Anjou mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,7% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Baugé-en-Anjou ? À Baugé-en-Anjou, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,76% au premier tour et seulement 51,93% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,34% des votants de la commune, contre une abstention de 25,53% au premier tour.