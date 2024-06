En direct

19:51 - Le Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Beaucouzé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,28% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,23% pour Yannick Jadot, 1,61% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 19,95% à Beaucouzé. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 35% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'évolution foudroyante de l'extrême droite à Beaucouzé en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 19% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Beaucouzé fait exception lors des élections du 9 juin Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. À Beaucouzé, les récentes européennes ont abouti à la première place de la liste de Valérie Hayer en effet avec 23,97% des suffrages exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 20,37% et Raphaël Glucksmann avec 19,95%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Beaucouzé ? Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Dans les bureaux de vote de Beaucouzé, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 14,21%, la patronne du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 39,77% et 18,88% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 76,81% devant Marine Le Pen (23,19%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives sera très commenté. Au premier tour des législatives 2022, Beaucouzé, couverte par la 6ème circonscription du Maine-et-Loire, verra le binôme estampillé LREM s'imposer avec 34,63%, alors que le RN sera derrière à 11,24%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Nicole Dubre Chirat (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Beaucouzé : démographie et socio-économie impactent les législatives Comment les électeurs de Beaucouzé peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 7,73% et une densité de population de 260 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (88,17%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 511 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,21%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,2% à Beaucouzé, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les élections législatives à Beaucouzé sont lancées Au cours des dernières années, les 5 667 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, 58,98% des personnes en capacité de voter à Beaucouzé avaient pris part à l'élection. La participation était de 59,44% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,95% au premier tour et seulement 56,56% au second tour. Quelle sera la participation à Beaucouzé pour les législatives 2024 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017.