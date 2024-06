Résultat des législatives à Beaumont : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 31% et 39% à Beaumont lors de ces législatives La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Beaumont, le binôme Nupes avait en effet glané 31,37% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 22,07% à Beaumont. Mais ce sont 39% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,5%), de l'EELV Marie Toussaint (7,22%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,24%).

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Beaumont Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 18% à Beaumont ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Beaumont à contre-courant lors des européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Même si le séisme n'a pas touché toutes les communes. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Beaumont lors des dernières élections des députés européens, avec 22,07% des votes. La liste surpassait alors celle de Valérie Hayer avec 19,76% dans la localité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 19,3%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Beaumont lors de la dernière présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 36,19% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,1% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du président de la République à Beaumont. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 14,1%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 74,3% contre 25,7% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux législatives à Beaumont ? Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Beaumont, récoltant 10,19% des suffrages sur place, contre 34,75% pour Laurence Vichnievsky (LREM). Au second tour, c'est encore Laurence Vichnievsky qui glanera le plus de suffrages, avec 54,64% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Beaumont A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Beaumont foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 25,29% de cadres pour 10 650 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 717 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 13,82% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,57% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Beaumont incarne une communauté diversifiée, avec ses 423 résidents étrangers, soit 3,98% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 49,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 294,49 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Beaumont, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Beaumont (63110) ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Beaumont (63110) ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,74% au premier tour et seulement 51,41% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,37% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 73,96% au second tour, ce qui représentait 5 748 personnes. Le désir de changement des habitants est en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Beaumont.