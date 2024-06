Résultat des législatives à Beaupuy : l'élection 2024 en direct

14:52 - Quel score pour le RN aux élections législatives à Beaupuy ?

Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Les législatives avaient donné un puissant score pour le RN à Beaupuy. On retrouvait en effet Hélène Laporte au sommet au premier tour, avec 29,49% dans la ville, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 38,53%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,55%.