Résultat des législatives à Belleville-en-Beaujolais : premiers chiffres de l'élection 2024

Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,17% à Belleville-en-Beaujolais. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 10,16% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,87% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 23% sur place. Lors du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 21,93% des votes dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Belleville-en-Beaujolais

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 12 points à Belleville-en-Beaujolais entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.