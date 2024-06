Résultat des législatives à Betton : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Betton, qui va faire main basse les 41,65% de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Betton, le binôme Nupes avait en effet obtenu 41,65% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 26,36% à Betton. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 46% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Betton avant les législatives Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des tendances se dégagent… Le RN pourrait se trouver pas loin de 20% à Betton lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les européennes se reproduit localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - L'exception Betton lors des élections européennes 2024 Le verdict qui a été établi lors des élections bien plus récemment encore est majeur. Consulter des résultats aussi récents semble donc encore plus indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le podium des récentes européennes à Betton, en effet, était le suivant : la liste de Jordan Bardella en troisième position, avec 14,17% des voix, distancée par la liste de Valérie Hayer avec 19,74% et enfin la liste de Raphaël Glucksmann avec 26,36%, vainqueure sur place.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Betton au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 9,83%, c'est un score trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Betton au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 37,62% et 24,03% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 80,92% devant Marine Le Pen (19,08%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Betton ? Avec 7,1% à Betton, le Rassemblement national était devancé par les 41,65% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant cette fois le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle gagner le scrutin.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Betton La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Betton déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 22,8% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,8%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,12%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,51%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (47,12%), témoigne d'une population instruite à Betton, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Betton Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Début juin, lors des élections européennes, sur les 9 737 personnes en âge de voter à Betton, 36,33% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 39,85% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,26% au premier tour et seulement 40,34% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 18,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 18,3% au premier tour.