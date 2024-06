Résultat des législatives à Blainville-Crevon : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Au début du mois, la petite démonstration du RN à Blainville-Crevon Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Blainville-Crevon. Ladite liste a enregistré 36,38% des voix, face à Valérie Hayer à 14,76% et Raphaël Glucksmann à 7,91%.

14:32 - Blainville-Crevon avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Blainville-Crevon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,71%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 30,25% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,85% et 6,71% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 42,21% contre 57,79%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé pour cette législative, localement. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Blainville-Crevon, grattant 23,35% des voix sur place, contre 25,95% pour Annie Vidal (LREM). Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Blainville-Crevon : démographie, élections et perspectives d'avenir La structure démographique et socio-économique de Blainville-Crevon détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,35%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,11%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 517 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,14%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,57%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Blainville-Crevon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,48% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Blainville-Crevon ? Le taux de participation constituera l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif à Blainville-Crevon. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,46% au premier tour. Au second tour, 45,73% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Blainville-Crevon ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,08% dans la ville. L'abstention était de 18,48% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages pourrait inciter les citoyens de Blainville-Crevon à ne pas rester chez eux.