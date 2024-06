En direct

19:49 - À Blancs-Coteaux, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Blancs-Coteaux, le binôme Nupes avait en effet glané 9,84% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 10% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 6,03% à Blancs-Coteaux pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 11% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 14 points à Blancs-Coteaux Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Blancs-Coteaux entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 46,71% à Blancs-Coteaux le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Blancs-Coteaux, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 46,71% des voix face à Valérie Hayer à 13,4% et François-Xavier Bellamy à 11,97%.

14:32 - Blancs-Coteaux avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate de l'ancien FN glanait 35,63% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 28,91% et 9,13% des voix. Jean-Luc Mélenchon devait se contenter de la quatrième place avec seulement 7,52% des suffrages pour sa part. Pour le second tour, c'est de nouveau Marine Le Pen qui l'emportait à Blancs-Coteaux avec 52,97%, devant Emmanuel Macron à 47,03%.

12:32 - Charles de Courson (Divers droite) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Blancs-Coteaux Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés. Lors des dernières législatives à Blancs-Coteaux, le RN finissait à la deuxième place, 25,08% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 50,32% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (67,57%). Charles de Courson remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Blancs-Coteaux : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Blancs-Coteaux comme partout ailleurs. Avec ses 12,9% d'agriculteurs pour 3 182 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 254 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,71%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 30,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 924 € par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. Blancs-Coteaux incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Participation à Blancs-Coteaux : que retenir des précédentes élections ? L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 45,56% au sein de Blancs-Coteaux. Le taux d'abstention était de 43,9% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,08% au premier tour. Au deuxième tour, 50,43% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,62% dans la ville. L'abstention était de 21,16% au premier tour.