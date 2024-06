Résultat des législatives à Blanquefort : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Blanquefort, qui vont élire les électeurs de gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en rassembler une portion. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann a glané 18,78% à Blanquefort. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 7,42% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,65% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 33% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Blanquefort, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,15% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Blanquefort Difficile de résumer clairement cette avalanche de chiffres. Mais des éléments émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Blanquefort entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Blanquefort le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. 29,15% des suffrages sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Blanquefort, contre Raphaël Glucksmann à 18,78% et Valérie Hayer à 16,07%. Le RN a dominé le scrutin avec 1950 votants de Blanquefort.

14:32 - Blanquefort avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 31,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,47% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle à Blanquefort. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau national ne finissait ici qu'avec 20,14% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 64,34% contre 35,66% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - À Blanquefort, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Blanquefort, obtenant 19,01% des votes sur place, contre 32,15% pour Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

11:02 - Les données démographiques de Blanquefort révèlent les tendances électorales Dans la ville de Blanquefort, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,79%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (57,25%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 6 217 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,97%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,72%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Blanquefort mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,47% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Blanquefort À Blanquefort (33290), le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur fort de ces législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,6% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 76,96% au second tour, ce qui représentait 9 056 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,57% au premier tour et seulement 49,97% au second tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles combinée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine, sont de nature à inciter les citoyens de Blanquefort à ne pas rester chez eux.