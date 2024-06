Résultat des législatives à Bois-d'Arcy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Bois-d'Arcy ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 13,65% à Bois-d'Arcy pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (11,38%), l'EELV Marie Toussaint (5,79%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (2,17%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 31% sur place. Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 24,14% des voix dans la localité.

18:42 - La progression inédite du RN à Bois-d'Arcy en 5 ans Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Bois-d'Arcy entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,41% dans la moyenne nationale pour Bardella à Bois-d'Arcy il y a trois semaines Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le 9 juin en effet, à Bois-d'Arcy, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 26,41% des suffrages face à Valérie Hayer à 16,4% et Raphaël Glucksmann à 13,65%. Ce qui correspond à 1378 électeurs dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Bois-d'Arcy lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 17,68%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Bois-d'Arcy au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,15% et 20,91% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,52% devant Marine Le Pen (33,48%).

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Bois-d'Arcy ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Bois-d'Arcy en 2022, lors des législatives, avec 12,52% au premier tour, contre 30,99% pour Philippe Benassaya (Les Républicains), Bois-d'Arcy votant pour la 11ème circonscription des Yvelines. Sur la commune de Bois-d'Arcy, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

11:02 - Bois-d'Arcy : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale législative, Bois-d'Arcy se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 26,15% de cadres pour 15 435 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 1 044 entreprises, Bois-d'Arcy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (17,16%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 1 697 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 33,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 633,18 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Bois-d'Arcy, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Leçons à tirer de la participation aux dernières législatives à Bois-d'Arcy Au fil des derniers scrutins électoraux, les 15 582 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 53,59% des inscrits sur les listes électorales de Bois-d'Arcy (Yvelines) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 52,03% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,34% au premier tour et seulement 48,98% au second tour. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 9 517 personnes en âge de voter dans la ville, 74,32% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 77,87% au premier tour, c'est-à-dire 7 411 personnes.