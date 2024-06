Résultat des législatives à Bois-Guillaume : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un vote de gauche entre 19% et 29% à Bois-Guillaume pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait obtenu 17,81% à Bois-Guillaume début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 29% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bois-Guillaume, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 19,05% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 7 points à Bois-Guillaume Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever pas loin des 20% à Bois-Guillaume. Une projection qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par les lepénistes sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Bois-Guillaume fait exception lors des européennes 2024 On ne peut négliger le scrutin qui a eu lieu il y a une vingtaine de jours. Quoi que... C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Bois-Guillaume lors des récentes élections pour le Parlement européen à Bois-Guillaume, avec 25,19% des bulletins. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 17,86% dans la commune. Raphaël Glucksmann terminait troisième, avec 17,81%.

14:32 - Qui a remporté la présidentielle en 2022 à Bois-Guillaume ? L'élection à la présidence de la République est incontestablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Point à retenir : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La patronne de la formation avait rassemblé 11,36% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 45,4%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 14,5% et Marine Le Pen avec 11,36%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 21,06% contre 78,94%).

12:32 - Quel score à Bois-Guillaume pour la majorité aux législatives ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Bois-Guillaume en 2022, lors des élections du Parlement, avec 7,86% au premier tour, contre 43,85% pour Annie Vidal (LREM), Bois-Guillaume étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime. Bois-Guillaume optera d'ailleurs encore pour Annie Vidal au second tour, finalement à la première place localement avec 71,38%.

11:02 - Bois-Guillaume : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives A mi-chemin des législatives, Bois-Guillaume foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 36,17% de cadres supérieurs pour 14 262 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 329 entreprises attestent une économie favorable. Dans l'agglomération, 16,52% des résidents sont des enfants, et 29,62% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 340 personnes (2,36%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, près de 46,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 253,60 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Bois-Guillaume contribue à façonner l'avenir français.

09:32 - Abstention à Bois-Guillaume : quelles perspectives pour les législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des législatives à Bois-Guillaume ? Au deuxième tour de la présidentielle, 81,2% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote. Le taux de participation était de 79,7% au premier tour, c'est-à-dire 8 465 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,03% au premier tour. Au deuxième tour, 57,09% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bois-Guillaume ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des familles pourraient entre autres faire augmenter la participation à Bois-Guillaume.