Résultat des législatives à Bordeaux : ce qu'il faut retenir ce soir

21:02 - Résultats partiels des législatives en Gironde : Ensemble apparaît en tête Selon des résultats partiels en Gironde à 65% des inscrits, fournis par les services du ministère de l'Intérieur, le verdict du 2e tour des législatives dans ce département s'agence pour l'heure comme suit : Ensemble à 45,11%,la Nupes à 30,25% et le RN à 24,64%.

20:59 - Edwige Diaz (RN) élue députée dans la 11ème circonscription de Gironde En Gironde, la 11ème circonscription voit la victoire de la candidate RN, Edwige Diaz. D'après les résultats complets du ministère de l'Intérieur, la nouvelle députée a été élue avec 58,70% des voix face à la candidate de la coalition présidentielle Véronique Hammerer et ses 41,30%.

20:09 - Ensemble en tête en Gironde Selon les résultats partiels à 49% des inscrits dans le département de la Gironde : Ensemble arrive en tête avec 43,14%, suivi du RN (29,44%) et de la Nupes (27,41%).

20:08 - Résiurésultats partiels disponibles pour la Gironde ! PC (ministère) - Résultats partiels à 49% des inscrits dans le département de la Gironde : Ensemble arrive en tête avec 43,14%, suivi du RN (29,44%) et de la Nupes (27,41%).

19:59 - Voici les premiers résultats des élections législatives ! Les premières estimations sur les résultats des élections législatives sont tombées et la coalition Ensemble! est loin d'une majorité absolue. Le camp présidentiel resterait toutefois majoritaire avec une très courte avance en nombre de sièges, entre 218 selon les chiffres d'Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions. La Nupes formerait le deuxième groupe avec 156 sièges. Le Rassemblement national créerait la surprise en décrochant 89 sièges tandis que Les Républicains conserveraient 78 sièges. Quels sont les résultats à Bordeaux ? Le détail des résultats arrive.

17:35 - Le député LREM sortant s'est maintenu dans la 2e circonscription Dans la 2e circonscription du Lot-et-Garonne, le député LREM sortant Alexandre Freschi a fait savoir qu’il ne voulait pas entendre parler de front républicain pour faire barrage au Rassemblement national. Arrivé troisième au premier tour des élections législatives, il a décidé de maintenir sa candidature au second : "Certains appellent au front républicain et souhaitent que nous abdiquions. Seuls capables de battre le RN, contre lequel nous avons mené tous nos combats, nous sommes déterminés à porter au second tour les idées de tous ceux qui ont chevillé au cœur les valeurs républicaines." Il affronte donc Hélène Laporte (RN), arrivée en tête (30,55%) et Christophe Courregelongue, de la Nupes (26,03%). Après la décision de son candidat, Ensemble a décidé de retirer l'investiture à Alexandre Freschi.

17:13 - Quel est le taux de participation aux législatives à 17h en Gironde ? 36,76% des électeurs girondins sont allés voter au second tour des élections législatives avant 17 heures d'après le dernier point d'étape du ministère de l'Intérieur sur la mobilisation des français pour le scrutin législatif.

17:08 - Quel taux de participation au 2e tour des législatives à 17h en Charente-Maritime ? 36,85%. C'est le chiffre du taux de participation à 17h en Charente-Maritime fourni par les services du ministère de l'Intérieur en ce soir du 2e tour des législatives 2022. Ce taux se situe légèrement en-dessous du taux national de participation à la même heure (38,11%).

17:04 - La participation dans le Lot-et-Garonne Le taux de participation pour le 2nd tour des élections législatives à 17h s’élève à 45,22% dans le Lot-et-Garonne. Un chiffre très haut avec plus de 7 points de plus par rapport à la moyenne nationale.

17:00 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h pour ce 2e tour des élections législatives à l'échelle nationale est de 38,11%. Un chiffre en dessous de celui du premier tour il y a une semaine avec plus d'un point de moins à la même heure (39,42%) .

15:34 - Un retrait de la Nupes Arrivée troisième au premier tour la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne, Maryse Combres, investie par la Nupes, a décidé de se retirer afin de faire barrage au Rassemblement national : "Il nous appartient de regarder ces résultats avec lucidité : la configuration de ce premier tour en triangulaire, avec la présence dangereuse d'un candidat de l'extrême-droite, ne nous permet pas de maintenir sereinement une candidature de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale au second tour", a-t-elle écrit dans un communiqué. Sébastien Delbosq (RN) était arrivé 2e dimanche dernier (27,87%), derrière le candidat d'Ensemble (29,64%)

15:06 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Bordeaux et en Gironde ? En Gironde, l'horaire d'ouverture et celui de fermeture des bureaux de vote ne diffère pas pour les législatives par rapport à la présidentielle. Ainsi, s'il est possible d'aller glisser son bulletin dans l'une des urnes du département depuis 8 heures ce matin, pour les retardataires, il faudra le faire avant 18 ou 19 heures, horaire de fermeture des portes. A Bordeaux, il est possible de voter jusqu'à 20 heures. Pour connaître les détails de votre ville, il suffit de cliquer sur notre page spéciale bureau de vote et entrer le nom de votre commune.

14:50 - Seulement 15% des participation aux législatives à midi en Gironde En Gironde seulement 15,67% des électeurs se sont mobilisés avant midi pour voter au second tour des élections législatives, c'est peu et c'est surtout moins que le taux de participation enregistré au niveau national à la même heure par le ministère de l'Intérieur : 18,99%

14:43 - Quel était le taux d'abstention au 1er tour des législatives en Gironde ? Ce fut la grande gagnante du 1er tour des législatives : l'abstention. Plus de la moitié des électeurs, en France, ne se sont pas déplacés pour le scrutin. En Gironde, ce sont 48,5% des inscrits qui n'ont pas pris part au vote, dimanche dernier. Un niveau aussi élevé qu'en 2017 (48,74%).