Résultat des législatives à Bordeaux : découvrez les premières données du 1er tour !

17:38 - Le Rassemblement national n'y est pas arrivé à Bordeaux lors des européennes 2024 Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. À Bordeaux, les dernières européennes donnaient la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 21.97% des suffrages exprimés. La gagnante devançait la liste de Valérie Hayer avec 17.21% et Manon Aubry avec 13.22%.

17:20 - Un taux de participation en hausse en Gironde à 17h Les chiffres de la participation à 17h commencent à arriver depuis le Ministère de l'Intérieur. Ce taux s'établit à 53,88% à 17h en Gironde. Cela représente une forte hausse par rapport au premier tour des législatives de 2022 où la participation à la même heure s'établissait à 35,67%.

16:46 - 33.51% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Bordeaux Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 33.51% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 29.06%. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 8.52%. Le second round ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 80.06% contre 19.94% pour Le Pen.

16:28 - Les candidats LFI-PS-PC-EELV en tête lors des législatives 2022 à Bordeaux Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Bordeaux il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 6.74% au premier tour, contre 39.24% pour les candidats Nupes en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 3 circonscriptions de la commune. Au second tour, ce sont en revanche des candidats Ensemble ! qui vont glaner le plus de votes, avec 50.09% à l'échelle communale.

15:56 - La participation dans les Landes Le taux de participation à 12h dans les Landes (40) est de 28.25%

15:49 - Le taux de participation en Gironde (33) en nette hausse L'estimation de la préfecture du département à midi donne un taux de participation s'élevant à 22,51%. Au cours des dernières législatives en 2022, le taux de participation au premier tour à la même heure dans le département était de 14,82%.

15:41 - Les défis socio-économiques de Bordeaux et leurs implications électorales Dans la commune de Bordeaux, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 5059 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,37%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, représentant 29,69%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,59% et d'une population étrangère de 9,81% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 13,08% à Bordeaux, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:59 - Participation à Bordeaux : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Bordeaux. Lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,14% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 76,51% au premier tour, soit 123 826 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,12% au premier tour et seulement 50,05% au second tour. Les efforts pour contrer le Rassemblement national pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens de Bordeaux.