En direct

19:51 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Bougival ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. Au cours du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 19,02% des voix dans la localité. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment glané 13,54% à Bougival début juin. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 7 points à Bougival Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN est déjà solide à Bougival entre le score de Jordan Bardella en 2019 (10,85%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (17,78%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 15% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bougival pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Le résultat qui a été établi lors des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. Le trio de tête des dernières élections européennes à Bougival était en effet composé de la liste de Valérie Hayer avec 22,89% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,78% et François-Xavier Bellamy avec 14,05%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bougival lors de l'élection présidentielle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du parti avait engrangé 10,32% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,85%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 15,73% et Éric Zemmour avec 11,29%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,57% contre 74,43%).

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le RN ratait complètement la première marche à Bougival il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 7,84% au premier tour, contre 42,42% pour Béatrice Piron (LREM), Bougival faisant partie de la 3ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (69,84% contre 30,16% pour le RN). Béatrice Piron conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Bougival révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bougival regorge de diversité et d'activités. Avec ses 40,35% de cadres supérieurs pour 9 031 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 885 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 106 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 943 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 63 461 €/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. En conclusion, à Bougival, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Bougival À Bougival (78380), le niveau d'abstention sera sans nul doute un facteur important des élections législatives. Au premier tour de la dernière présidentielle, 78,09% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 74,4% au deuxième tour, soit 4 460 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,51% au premier tour. Au deuxième tour, 47,58% des votants ont exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le moral des Français sont notamment susceptibles d'impacter la participation à Bougival.