En direct

19:36 - À Bouilly, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,9% à Bouilly le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 18% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Bouilly, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 21,9% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Bouilly en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN finisse pas loin des 40% ou plus à Bouilly ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration du RN à Bouilly Le résultat de ces législatives devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 204 habitants de Bouilly passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a convaincu 46,58% des suffrages face à Valérie Hayer à 12,79% et Raphaël Glucksmann à 8,9%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Bouilly lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est certainement la référence pour évaluer une tendance politique locale. La commune de Bouilly s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite terminait avec 31,23% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,74% et 17,77% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 4,98% des suffrages pour sa part. Nouvelle déflagration au second tour pour la patronne du RN contre Emmanuel Macron avec une cheffe du RN à 51,09% contre 48,91%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le Rassemblement national réalisait un excellent score à Bouilly il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Evelyne Henry qui arrivait en tête au premier tour avec 28,33% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aube. Mais c'est en revanche Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Bouilly au second tour, avec 55,87%.

11:02 - Les enjeux locaux de Bouilly : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Bouilly mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Dans le village, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,38% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 427 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,44%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,29%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bouilly mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,25% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Participation à Bouilly : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Bouilly, l'abstention sera indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,47% au premier tour. Au deuxième tour, 46,03% des votants ne se sont pas déplacés. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,69% au niveau de la ville. L'abstention était de 18,64% au premier tour.