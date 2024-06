Résultat des législatives à Boulogne-Billancourt : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas à Boulogne-Billancourt il y a deux ans, lors des législatives, avec 4,53% au premier tour, contre 31,27% pour les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, ce sont encore des candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui vont cumuler le plus de votes, avec 54,54% à l'échelle communale.

11:02 - Les enjeux locaux de Boulogne-Billancourt : tour d'horizon démographique

En pleine campagne électorale législative, Boulogne-Billancourt se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 49,64% de cadres supérieurs pour 119 808 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 20 394 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 71 013 foyers fiscaux. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,27% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les 14 105 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 60 920 €/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Boulogne-Billancourt manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.