En direct

19:51 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes dissoute à Boussy-Saint-Antoine ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Boussy-Saint-Antoine, le binôme Nupes avait en effet glané 35,91% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 15,59% à Boussy-Saint-Antoine. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 37% sur place.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Boussy-Saint-Antoine Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 23% à Boussy-Saint-Antoine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,6% dans la moyenne nationale pour le RN à Boussy-Saint-Antoine le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. 27,6% des voix ont en effet cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Boussy-Saint-Antoine, face à Raphaël Glucksmann à 15,59% et Manon Aubry à 15,15%. Le RN a dominé le scrutin avec 634 votants de Boussy-Saint-Antoine.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Boussy-Saint-Antoine ? L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 27,74% et Emmanuel Macron avec 24,75% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle à Boussy-Saint-Antoine. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 18,48% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 63,07% devant Marine Le Pen (36,93%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Boussy-Saint-Antoine ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives 2022 à Boussy-Saint-Antoine ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 15,65% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription de l'Essonne, alors que les candidats Nupes cumuleront 35,91% des voix. Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant également le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

11:02 - Comment la composition démographique de Boussy-Saint-Antoine façonne les résultats électoraux ? La démographie et le profil socio-économique de Boussy-Saint-Antoine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 2423 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,14%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 754 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 133 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,66% et d'une population immigrée de 14,76% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Boussy-Saint-Antoine mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,6% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Boussy-Saint-Antoine À Boussy-Saint-Antoine (91800), la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,04% au premier tour et seulement 42,43% au second tour. Quelle sera la participation à Boussy-Saint-Antoine cette année ? Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 73,73% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 68,37% au deuxième tour, soit 3 288 personnes.