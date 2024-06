Que peut-on déduire de cette masse de données ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Brain-sur-Allonnes entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 35% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Brain-sur-Allonnes : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Quel portrait faire de Brain-sur-Allonnes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 991 logements pour 2 057 habitants, la densité de la ville est de 59 habitants/km². Ses 102 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 21,07% des résidents sont des enfants, et 9,78% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 38,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,53%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1958,9 euros/mois. À Brain-sur-Allonnes, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France.