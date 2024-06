Résultat des législatives à Bretteville : l'élection 2024 en direct

14:52 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Bretteville ?

Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Bretteville, grappillant 14,11% des voix sur place, contre 32,72% pour Anna Pic (LFI-PS-PC-EELV). Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Sonia Krimi (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.