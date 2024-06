En direct

19:49 - Un vote de gauche évalué entre 15% et 19% à Bréviandes pour ces législatives L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 15% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 9,4% à Bréviandes le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (6,08%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,96%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,66%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 19% sur place.

18:42 - 15 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Bréviandes Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à environ 40% ou plus à Bréviandes ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Bréviandes le 9 juin dernier Une élection très récente a détruit l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Bréviandes, avec 42,3% des voix exprimées (459 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 13,73%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 9,4%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Bréviandes lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement la présidentielle qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bréviandes lors du premier tour de la présidentielle avec 31,7%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,51%. Bréviandes n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,19% et 8,42% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 45,52% contre 54,48%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le RN il y a deux ans En 2022 pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Bréviandes. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Aube, c'est Evelyne Henry qui démarrait en pôle position au premier tour avec 28,15%. Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,46%.

11:02 - Démographie et politique à Bréviandes, un lien étroit La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bréviandes déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 45,67% de population active et une densité de population de 442 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 11,72% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2225,3 €/mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 931 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,58%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,08%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bréviandes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,98% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Bréviandes : les chiffres clés Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Début juin, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation représentait 54,43% des votants de Bréviandes (Aube). La participation était de 56,64% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,6% au premier tour. Au second tour, 44,86% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bréviandes cette année ? En comparaison, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.