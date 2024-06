En direct

19:50 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Brionne pour ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en séduire une portion. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 8,62% à Brionne. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 19% sur place. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Brionne, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 32,88% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 10 points à Brionne Que tirer de cette avalanche de chiffres ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Brionne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 39% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Brionne le 9 juin dernier ? Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Brionne, avec 48,33%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 11,12% et Raphaël Glucksmann à 8,62%.

14:32 - Brionne avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen s'imposait avec 37,02% au 1er round contre 21,67% pour Emmanuel Macron et 18,33% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,35% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 59,93%, devant Emmanuel Macron à 40,07%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Brionne ? Lors des dernières législatives à Brionne, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 31,51% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 32,88% pour Nathalie Samson (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il obtenait pourtant 60,51% des votes, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (39,49%). C'est ainsi Katiana Levavasseur chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Brionne : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population de Brionne exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 22,01% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 257 hab par km² et 40,45% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 438 euros par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,8%) et le nombre de résidences HLM (22,35% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Brionne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 47,7% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Brionne ? À Brionne (27800), l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,73% au premier tour et seulement 43,76% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Brionne cette année ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 68,45% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 69,33% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 039 personnes. L'inflation dans le pays cumulée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient, sont en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Brionne.