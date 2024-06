En direct

19:47 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Buchères Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 7,39% à Buchères. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 5,19% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,85% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,82% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant autour des 15% sur place. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Buchères, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 10,12% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN a largement avancé à Buchères en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 40% à Buchères ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Buchères le 9 juin ? Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Buchères, à 44,36%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 11,28% et Marion Maréchal à 9,34%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Buchères ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen s'était illustrée à Buchères au cours de la dernière présidentielle avec pas moins de 34,72% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,51% et 10,63% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 9,92% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,24%, devant Emmanuel Macron à 43,76%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Les législatives avaient offert un excellent résultat pour le RN à Buchères. C'est en effet Evelyne Henry qui se classait en tête au premier tour avec 34,66% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Aube. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) chez les électeurs avec 53,27%.

11:02 - Buchères : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Buchères comme partout. Avec ses 1 895 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 121 entreprises, Buchères permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (90,12%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 31,15% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1044,45 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, à Buchères, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Buchères L'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera immanquablement l'abstention à Buchères (10800). Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,15% au premier tour et seulement 51,37% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 296 personnes en âge de voter au sein de la localité, 77,62% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 78,86% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 022 personnes.