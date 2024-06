En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 44% et 46% à Bures-sur-Yvette pour la nouvelle union de la gauche ? Une autre question qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Bures-sur-Yvette, le binôme Nupes avait en effet obtenu 44,46% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 23,75% à Bures-sur-Yvette. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 11,03% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 11,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,61% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 46% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Bures-sur-Yvette avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on trouve une progression de 3 points à Bures-sur-Yvette. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 15 points en comparaison de l'élection législative 2022. Assez pour s'attendre à 13% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Jordan Bardella défait à Bures-sur-Yvette lors des européennes du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Même si toutes les zones ne sont pas concernées au même niveau. À Bures-sur-Yvette, les dernières élections européennes donnaient la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 23,75% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Valérie Hayer avec 20,46%. En troisième position se trouvait Marie Toussaint avec 11,83%.

14:32 - Bures-sur-Yvette avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 6,79% contre 36,83% pour Emmanuel Macron et 24,62% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 82,58% contre 17,42% pour Le Pen.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Bures-sur-Yvette ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Bures-sur-Yvette il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 5,66% au premier tour, contre 44,46% pour Cédric Villani (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Bures-sur-Yvette votant pour la 5ème circonscription de l'Essonne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Cédric Villani (Nupes) finalement en tête localement.

11:02 - Élections législatives à Bures-sur-Yvette : un éclairage démographique A la mi-journée des législatives, Bures-sur-Yvette foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 52,47% de cadres pour 9 254 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 563 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,26% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 727 personnes (7,87%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,41%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 3765,62 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Bures-sur-Yvette démontre l'attachement des habitants aux idées de la France.

09:32 - Les législatives sont lancées à Bures-sur-Yvette : scrutin en cours À Bures-sur-Yvette, l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 885 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,88% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 16,22% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 35,32% au premier tour et seulement 35,84% au deuxième tour. Quel député remplacera Cédric Villani dans la 5ème circonscription de l'Essonne ?