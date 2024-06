14:25 - Analyse démographique des législatives à Buschwiller

Les données démographiques et socio-économiques de Buschwiller montrent des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,77% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,03%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 323 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,23% et d'une population étrangère de 14,73% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Buschwiller mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,56% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.