Buzet-sur-Baïse : démographie, élections et stratégies politiques

Dans les rues de Buzet-sur-Baïse, les élections sont en cours. Avec ses 1 251 habitants, ce village est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 79 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 368 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,86% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 130 résidents étrangers, Buzet-sur-Baïse se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 38,32% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 244,97 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Buzet-sur-Baïse, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.