La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse est complexe. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,98% à Cagny. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 24% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cagny, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 40,62% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ?

C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 29,83% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Cagny. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 25,37% et Emmanuel Macron troisième avec 24,78%. Cagny n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 4,06% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,19% contre 52,81%.

Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent donne des indices clés au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Cagny, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,55% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 40,63% pour Arthur Delaporte (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (63,67%). Arthur Delaporte s'imposait donc définitivement sur place.

Cagny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les électeurs de Cagny peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,72% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,3%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 563 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,16%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,52%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cagny mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,73% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.