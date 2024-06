Résultat des législatives à Cairanne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 42,35% pour la liste RN à Cairanne au début du mois Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Cairanne, à 42,35%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 14,41% et Raphaël Glucksmann à 9,79%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Cairanne C'est probablement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé très fort à Cairanne à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 30,62% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,93% et 12,08% des voix. Valérie Pécresse ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 10,96% des suffrages pour sa part. La patronne du RN elle conservait son avantage au deuxième tour avec 53,51%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Cairanne Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Cairanne, le RN arrivait à la deuxième place, 19,93% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 48,14% pour Roger Rossin (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il accumulait pourtant 54,67% des votes, devant les candidats Ensemble ! (45,33%). C'est ainsi Marie-France Lorho chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Cairanne : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Cairanne comme dans toute la France. Avec ses 8,93% d'agriculteurs pour 1 104 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 118 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le village, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,35% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,82% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 49,28% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 378,66 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Cairanne incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Cairanne Ce 30 juin, lors des législatives à Cairanne (84290), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 29,87% au premier tour et seulement 38,16% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Cairanne cette année ? Au second tour de la présidentielle, 15,3% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 14,87% au premier tour. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?