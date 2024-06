En direct

19:47 - Quels peuvent être les reports des voix Nupes à Candillargues ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,55% des suffrages dans la commune. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 10,97% à Candillargues. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total de 22% sur place.

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Candillargues Difficile d'établir des prévisions dans cette combinaison de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Candillargues entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 41% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 47,49% à Candillargues le 9 juin dernier Impossible de faire l'impasse sur le scrutin qui a eu lieu très récemment. 47,49% des voix ont en effet cheminé vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Candillargues, face à Raphaël Glucksmann à 10,97% et Valérie Hayer à 9,33%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 407 électeurs de Candillargues.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Candillargues au premier tour de l'élection présidentielle Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du parti avait engrangé 31,4% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 24,8% et 17,31%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,86% contre 45,14%).

12:32 - Quel résultat à Candillargues pour le RN aux législatives ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection législative localement. Le Rassemblement national parvenait en première position à Candillargues en 2022 lors des législatives. C'est en effet Frédéric Bort qui arrivait en pôle position au premier tour avec 33,76% dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription de l'Hérault. Patrick Vignal (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 62,12%.

11:02 - Analyse socio-économique de Candillargues : perspectives électorales Quelle influence la population de Candillargues exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,08% et une densité de population de 198 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (92,39%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 714 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,47%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,51%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Candillargues mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,25% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Candillargues : l'abstention en question Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Au moment des élections européennes de début juin, 43,89% des personnes aptes à voter à Candillargues avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 42,01% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,09% au premier tour. Au deuxième tour, 52,3% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 517 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 15,82% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,09% au second tour.