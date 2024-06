En direct

19:47 - À Canisy, quels pourraient être les reports du score de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en rassembler une partie. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 13% à Canisy. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,73% des bulletins dans la localité.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Canisy Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 19% à Canisy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,86% dans la moyenne nationale pour le RN à Canisy aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 29,86% des voix se sont en effet tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Canisy, contre Valérie Hayer à 20,86% et Raphaël Glucksmann à 13%. Le mouvement eurosceptique a fini premier avec pas moins de 209 habitants de Canisy passés par les urnes.

14:32 - 36,22% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Canisy La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Canisy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,75%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 36,22% des votes. Canisy n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 13,29% et 6,69% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 35,87% contre 64,13%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Canisy ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement localement pour ces élections législatives. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Canisy en 2022, lors des élections des députés, avec 11,85% au premier tour, contre 39,77% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), Canisy votant pour la 1ère circonscription de la Manche. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Philippe Gosselin (Les Républicains) pour le leadership localement.

11:02 - Canisy : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Canisy mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,91%. De plus, le taux de familles propriétaires (74,05%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,04%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 719 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,97%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Canisy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,78% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Canisy pour les élections législatives À Canisy, le taux de participation constituera indiscutablement un facteur fort de ces législatives. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 341 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 77,55% étaient allés voter, contre une participation de 80,31% au deuxième tour, soit 1 077 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,62% au premier tour et seulement 48,44% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Canisy pour les élections législatives 2024 ? Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient notamment susceptibles faire augmenter la participation à Canisy.