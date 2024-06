En direct

19:51 - Le Nouveau Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Carentan-les-Marais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,78% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 11,3% à Carentan-les-Marais pour les élections continentales. Mais ce sont 19% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,2%), de l'EELV Marie Toussaint (3,35%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,38%).

18:42 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Carentan-les-Marais en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN dépassera les 25% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Carentan-les-Marais il y a trois semaines ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Carentan-les-Marais. Le mouvement a attiré 35,25% des votes, soit 1201 voix, face à Valérie Hayer à 18,81% et Raphaël Glucksmann à 11,3%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Carentan-les-Marais lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,86% contre 34,03% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,29% et 5,34% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 44,49% contre 55,51%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Carentan-les-Marais ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très instructif. Au premier tour des législatives 2022, Carentan-les-Marais, couverte par la 1ère circonscription de la Manche, verra le binôme Les Républicains s'imposer avec 39,24%, alors que le RN sera derrière à 17,76%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains (71,24% contre 28,76% pour le RN). Philippe Gosselin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Carentan-les-Marais : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Carentan-les-Marais définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 14,9% des résidents sont des enfants, et 11,71% ont plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2100,59 euros par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 599 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,6%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,37%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Carentan-les-Marais mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,88% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Carentan-les-Marais Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Durant les élections européennes de début juin, parmi les 7 342 personnes en âge de voter à Carentan-les-Marais, 51,13% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 50,91% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,32% au premier tour et seulement 55,21% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 25,62% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,27% au premier tour.