Résultat des législatives à Castanet-Tolosan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les 40,89% de la coalition de gauche très suivis Une autre incertitude qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait obtenu 24,61% à Castanet-Tolosan début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 11,44% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,19% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 45% sur place. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Castanet-Tolosan, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 40,89% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national à Castanet-Tolosan, un favori aux législatives ? Que peut-on retenir de cette combinaison de statistiques ? L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre près de 20% à Castanet-Tolosan lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - L'exception Castanet-Tolosan lors des élections européennes 2024 Les résultats de ces législatives vont peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. Bardella n'a fini que deuxième en effet lors des élections européennes il y a quelques semaines à Castanet-Tolosan, la liste de Raphaël Glucksmann s'arrogeant la première place avec 24,61%, contre 18,66% pour le RN.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Castanet-Tolosan L'élection présidentielle est probablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Avec 14,63%, c'est un résultat décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Castanet-Tolosan au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,46% et 26,86% des voix. Le second tour de scrutin ne sourira pas plus à la patronne du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 71,23% contre 28,77% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Castanet-Tolosan ? Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Castanet-Tolosan, récoltant 11,99% des voix sur place, contre 40,89% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV). Sur la commune de Castanet-Tolosan, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Castanet-Tolosan : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Castanet-Tolosan mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 11,26% et une densité de population de 1561 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,96%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (19,04%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,8%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,99%), témoigne d'une population instruite à Castanet-Tolosan, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - C'est l'heure de voter à Castanet-Tolosan : les législatives débutent À Castanet-Tolosan, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,82% au premier tour et seulement 56,61% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Castanet-Tolosan pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 9 667 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 79,53% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 83,48% au premier tour, soit 8 070 personnes. La perte de pouvoir d'achat est capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Castanet-Tolosan.