Résultat des législatives à Caudecoste : l'élection 2024 en direct

Comment la composition démographique de Caudecoste façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Caudecoste, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,05%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (70,06%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,99%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 450 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,70%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Caudecoste mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,42% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.