Résultat des législatives à Cercottes : l'élection 2024 en direct

11:02 - Le poids démographique et économique de Cercottes aux législatives

La démographie et le contexte socio-économique de Cercottes contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 41% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,62%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (7,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 462 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,88%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,61%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cercottes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,51% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.