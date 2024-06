Résultat des législatives à Cernay-lès-Reims : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Cernay-lès-Reims, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 29,62% de cadres supérieurs pour 1 508 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 125 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,28%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 28,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 42,04% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,31 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Cernay-lès-Reims manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Cernay-lès-Reims pour les élections législatives

À Cernay-lès-Reims (51420), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,71% au premier tour. Au second tour, 54,61% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Cernay-lès-Reims ? Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 84,4% dans la commune. Le taux de participation était de 83,01% au premier tour, c'est-à-dire 987 personnes.