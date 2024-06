Résultat des législatives à Châlons-en-Champagne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 24% et 28% à Châlons-en-Champagne lors de ce premier tour La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,09% à Châlons-en-Champagne. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 9,38% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,55% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 28% sur place. Pour le premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 24,85% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Châlons-en-Champagne en 5 ans Que peut-on conclure de cet ensemble de statistiques ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 31% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Châlons-en-Champagne le 9 juin dernier ? Une élection très récente a modifié l'équilibre sorti des urnes en 2022. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Châlons-en-Champagne, avec 35,35%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 14,28% et Raphaël Glucksmann à 12,09%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Châlons-en-Champagne lors de la dernière présidentielle Châlons-en-Champagne avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,7%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 26,15% des votes. Châlons-en-Champagne n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 21,37% et 6,88% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 45,32% contre 54,68%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le nombre de votes du RN va être le déterminant pour ces élections au niveau local. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Châlons-en-Champagne, comptant 23,1%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 29,40% des voix. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les données démographiques de Châlons-en-Champagne révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale législative, Châlons-en-Champagne est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 43 877 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 287 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 26 127 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,37% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. La présence de 3 093 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,92%, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 234 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 16,71%, annonçant une situation économique fragile. En somme, à Châlons-en-Champagne, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Châlons-en-Champagne : la mobilisation des électeurs aux législatives L'étude des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 23 528 personnes en âge de voter à Châlons-en-Champagne, 53,22% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 52,06% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,91% au premier tour. Au second tour, 59,69% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 22 849 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 30,62% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 29,28% au premier tour.