En direct

19:50 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Champhol à la loupe La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Champhol, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,83% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 13,59% à Champhol début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total de 28% sur place.

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Champhol en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Champhol entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Champhol il y a trois semaines Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à Champhol. Ladite liste a enregistré 28,09% des suffrages, soit 432 voix, devant Valérie Hayer à 19,38% et Raphaël Glucksmann à 13,59%.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 à Champhol ? C'est incontestablement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Champhol lors du premier tour de la présidentielle avec 32,36%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,44%. Champhol n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,88% et 6,12% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 36,05% contre 63,95%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Champhol Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent donne des enseignements clés au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Champhol ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,14% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 31,29% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 44,86% contre 55,14% pour les vainqueurs. Guillaume Kasbarian conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Champhol aux législatives Quel portrait faire de Champhol, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 3 706 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 180 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 19,11% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,26% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 121 résidents étrangers, soit 3,24% de la population, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,88%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 39 756 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Champhol, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux défis français.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Champhol Au cours des dernières années, les 3 821 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 2 765 personnes aptes à voter à Champhol avaient pris part à l'élection (soit 57,61%). Le taux de participation était de 54,02% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,24% au premier tour. Au deuxième tour, 51,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,17% dans la commune. Le taux de participation était de 81,29% au deuxième tour, soit 2 216 personnes.