Résultat des législatives à Champigny-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - À Champigny-sur-Marne, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Champigny-sur-Marne, la Nupes avait en effet accumulé 44,93% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions couvrant la ville, soit plus que son score national. Une poussée à mettre en perspective avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les sondages ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment obtenu 12,71% à Champigny-sur-Marne pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 50% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel score pour le Rassemblement à Champigny-sur-Marne lors des législatives ? Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? La progression du RN est déjà puissante à Champigny-sur-Marne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,69%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,32%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella n'a pas fait recette à Champigny-sur-Marne lors des élections européennes Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. La liste de Bardella n'a terminé que deuxième en effet lors des élections européennes il y a quelques jours à Champigny-sur-Marne, puisque la liste de Manon Aubry a pris la première place avec 28,78%, contre 18,32% pour le RN.

14:32 - 40,06% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Champigny-sur-Marne Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 40,06% et Emmanuel Macron avec 23,73% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle à Champigny-sur-Marne. La double-finaliste au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 12,86% des suffrages. Le deuxième round ne sourira pas plus à la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 71,78% contre 28,22% pour Le Pen.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Champigny-sur-Marne ? Avec 11,24% à Champigny-sur-Marne, le Rassemblement national était distancé par les 44,93% des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives 2022. Un chiffre correspondant à la totalité des électeurs, la ville comptant 2 circonscriptions. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Champigny-sur-Marne Au cœur de la campagne électorale législative, Champigny-sur-Marne est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 77 724 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 6 395 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 20 410 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (33,17%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Champigny-sur-Marne abrite une communauté diversifiée, avec ses 16 162 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 47,36% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1462,88 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Champigny-sur-Marne, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Champigny-sur-Marne ? Au fil des dernières années, les 78 031 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 56,14% dans la commune de Champigny-sur-Marne, contre une abstention de 58,78% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,27% au premier tour. Au deuxième tour, 58,9% des votants ne se sont pas déplacés. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record.