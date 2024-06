La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,45% à Champniers. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Champniers, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 24,1% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 26% à Champniers ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Champniers avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Champniers lors du premier tour de la présidentielle avec 31,06%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,02%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,94% et 5,69% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 41,42% contre 58,58%.