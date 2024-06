En direct

19:36 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance dans le brouillard. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 7,97% à Chaource. Mais ce sont 10% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (1,29%), de Marie Toussaint (0,77%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,83%). Le jour du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 11,88% des suffrages dans la commune.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Chaource Que déduire de l'ensemble de ces chiffres ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Chaource entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Chaource majoritairement pour Jordan Bardella début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Chaource, avec 54,76% des suffrages exprimés devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 10,54%, et François-Xavier Bellamy avec 8,74%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Chaource ? Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait largement dépassé son score national à Chaource pendant la présidentielle avec pas moins de 42,33% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,74% et 8,5% des voix. Chaource n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,95% des voix. Au deuxième tour, c'est également la patronne du RN qui l'emportait avec 61,29%, devant Emmanuel Macron à 38,71%.

12:32 - Que peuvent dire les scores des législatives 2022 pour Chaource ? Il y a deux ans, lors des législatives à Chaource, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 30,43% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 32,17% pour Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (60,61%). Valérie Bazin-Malgras s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chaource La démographie et le contexte socio-économique de Chaource façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un taux de chômage de 15,57% et une densité de population de 34 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (30,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 356 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,83%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,44%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chaource mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,91% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Abstention à Chaource : quelles perspectives pour les législatives ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 45,83% des électeurs de Chaource. Le taux d'abstention était de 48,18% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,91% au premier tour. Au second tour, 54,63% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,9% dans la commune. L'abstention était de 27,03% au premier tour.