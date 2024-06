Résultat des législatives à Chapdes-Beaufort : l'élection 2024 en direct

14:24 - L'avenir de la France se dessine aussi à Chapdes-Beaufort

La démographie et le contexte socio-économique de Chapdes-Beaufort déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,64%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (83,81%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (31,14%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 554 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,42%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,8%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chapdes-Beaufort mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,8% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.